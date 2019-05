Atletica, convocazioni e risultati per i portacolori ravennati

Weekend ricco di impegni e risultati per Atletica Ravenna e per i suoi giovani portacolori. Bressanone, Ravenna, Piacenza, Cesena: questi i campi di atletica dove gli atleti ravennati hanno fatto sventolare il vessillo giallo-rosso.

A Bressanone, al Brixia Meeting, incontro Internazionale per rappresentative regionali under 18, il velocista dell'Atletica Ravenna Francesco Cavina ha corso i 100 m piani con i colori dell'Emilia Romagna. Non si contano ormai più le convocazioni di Francesco nella rappresentativa dell'Emilia Romagna per eventi di rilevanza nazionale ed internazionale! Decimo posto finale con 11.26 a 5 centesimi dal record personale.

Filippo Fantini continua a stupire inanellando record su record. A Piacenza nella finale regionale dei Campionati di Società Cadetti si è piazzato 2° nei 2000 m; con 6:03.79 ha migliorato di oltre 2 secondi il suo precedente "personale" (terzo personale consecutivo su questa misura). Grazie a questa e ad una lunghissima serie di ottimi risultati, Filippo è stato convocato dalla rappresentativa dell'Emilia Romagna per il prestigioso meeting "Memorial Pratizzoli", che si terrà a Fidenza il 2 giugno. Sempre a Piacenza, nella finale regionale dei campionati di Società Cadetti, ottimo 2° posto nel salto triplo per Sebastian Donati con 11,06.

AL 1° Trofeo ARA, a Ravenna, da segnalare su tutte la bellissima prova di Mouhamed Pouye che vince i 110 ostacoli allievi con il nuovo record personale di 15.12. Grande prova per Alice Mazzininei 1500 m donne, 3ª assoluta, 1ª tra le Allieve, con l'ottimo 4:56.91. Nei 1500 uomini record personale per Filippo Gimelli con 4:18.31, 3° posto di categoria, 7° assoluto.

A Cesena al Memorial Spazzoli (II Trofeo Next Media) erano impegnati i ragazzi/e ed i più grandi allievi/e. Segnaliamo il 2° posto nel lancio del vortex, categoria ragazze (nelle giovanili è propedeutico al lancio del giavellotto), per Giulia Alberani con 34,50 m. Mattia Broccoli migliora invece il suo record personale negli 800 uomini con 2:04.03. Prossimo appuntamento al 2 giugno a Fidenza con Filippo Fantini impegnato al Memorial Pratizzoli: i migliori under 16 italiani si sfideranno in questo meraviglioso meeting di atletica leggera giovanile.