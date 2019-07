Atletica, due faentine spingono l'Emilia-Romagna al Trofeo delle Regioni Master

Anche nel caldo weekend appena trascorso Atletica 85 Faenza Bcc si è tenuta attiva. Alla 37esima edizione della storica Casaglia-San Luca, suggestiva gara notturna di 10,2 km sui primi colli bolognesi con un discreto dislivello e passaggio dall’iconico santuario di San Luca, Daniela Valgimigli si è piazzata al terzo posto nella classifica femminile.

Due, inoltre, le atlete targate A85 nella rappresentativa che ha partecipato nella città trevigiana a quello che figura come un vero e proprio campionato italiano fra regioni. Entrambe hanno contribuito in maniera determinante alla seconda piazza conquistata dall’Emilia-Romagna: Maria Lorenzoni F60 con una nuova grande prestazione ha conquistato il primo posto sui 3.000m correndo in 12’06”75, mentre Lara Gualtieri F45 con Maria Pesci, Vittoriana Gariboldi e Cristina Sanulli ha vinto la staffetta 4x400 m. Purtroppo un disguido tecnico non le ha permesso di correre gli 800 m, impedendole di portare un altro ottimo punteggio che avrebbe potuto portare la Regione in testa alla classifica finale delle rappresentative.