Atletica, Faenza torna allo Stadio Olimpico per il Palio dei Comuni del Golden Gala

Anche quest’anno la Diamond League, il più importante torneo annuale di gare di atletica leggera a livello mondiale, fa tappa a Roma con il Golden Gala “Pietro Mennea”. La gara si terrà il 31 maggio prossimo, come di consueto nella pista d’atletica per eccellenza nel Bel Paese, lo Stadio Olimpico di Roma.

Anche quest’anno, nel pomeriggio che precede le gare tra i migliori atleti al mondo, i giovani provenienti da tutta Italia si sfideranno nelle staffette del Palio dei Comuni, che vedrà la nostra terra presente con ben due rappresentanze: una per Faenza e una per la Romagna Faentina. Atletica 85 Faenza Bcc, forte del successo delle scorse edizioni, ancora una volta guiderà la spedizione romagnola che però deve ancora selezionare i propri campioni. L’occasione per selezionare i forti e fortunati corridori che avranno l’occasione di fare questo bel viaggio a Roma per gareggiare ed assistere poi al Golden Gala sarà l’ultima prova degli Athletic Games 2018, che Atletica 85 organizza per le scuole del comprensorio faentino, che si terrà in Piazza del Popolo a Faenza mercoledì 16 maggio dalle 19:30.

Nella suggestiva cornice della Piazza principale di Faenza, le scuole medie e superiori si sfideranno nelle staffette e i migliori entreranno di diritto a far parte delle rappresentative al Palio dei Comuni. Atletica 85 invita inoltre a prendere parte alla trasferta oltre ai ragazzi facenti parte delle squadre, fino ad esaurimento posti, i genitori, gli insegnanti, gli amici e tutti coloro che volessero godersi lo spettacolo del Palio dei Comuni e del Golden Gala. E’ possibile iscriversi alla trasferta prendendo contatti con la segreteria di Atletica 85, tel: 0546621075 (lunedì e giovedì 18:30-19:30) email: info@atletica85.it.