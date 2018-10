Atletica, gli sportivi faentini "padroni di casa" ai Campionati Regionali

Nel weekend appena trascorso Atletica 85 Faenza Bcc è stata protagonista dell’atletica su pista organizzando i Campionati Regionali Ragazzi, che hanno visto una grande partecipazione sia in termini di atleti che di pubblico. Viola Missiroli si è piazzata seconda nel getto del peso con una misura di 10,48 metri; Alice Billi è arrivata quarta nei 60 metri con un tempo di 8’’73 e seconda nel salto in lungo con 3,75 metri. Elena Forghieri ha chiuso la gara settima nei 60hs in 10’’37. Mari Angelica Masolo è giunta nona nei 60hs in 10’’52 e sesta nel salto in alto con 1,28 metri. Molto bene anche Enea Zaccarini nei 60 metri e salto in lungo, Simone Verità nel salto in lungo, Elena Benedetti 60 metri e 60hs, Matilde Bandini nei 60 metri e salto in lungo, Sofia Tarozzi nei 60hs e salto in lungo, Denise Soldati nel salto in lungo e 2 chilometri di marcia. Il prossimo weekend a Rieti sarà la volta dei Campionati italiani per la categoria cadetti a cui parteciperà Giulia Gandolfi, distintasi particolarmente quest'anno, che si destreggerà nella gara di salto in alto.