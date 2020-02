Atletica, i ragazzi dell'Icel Lugo si mettono in evidenza

Il lughese Michele Brini, che attualmente vive e si allena a Milano e corre per l’Atletica Imola Sacmi Avis, ha raggiunto il secondo posto ai campionati italiani promesse di prove multiple indoor con il primato personale di 5372 punti. Le prestazioni delle sue gare sono state: 7.33s nei 60m (PB), 7.16m nel salto in lungo, 11.70m nel getto del peso, 1.88m di salto in alto (PB), 8.44s nei 60hs, 4.50m nel salto con l’asta (PB) e 2:43.63 (PB) nei 1000m. Sempre per i colori dell’Atletica Imola Sacmi Avis in gara anche Simone Ronzoni, anche lui al personale di 4924 punti e quinto posto complessivo. Nella gara femminile era presente anche Rebecca Scardovi che però purtroppo non ha concluso la gara a causa di un problema sul primo ostacolo. Per quanto riguarda le altre gare del weekend, sicuramente si è messa sicuramente in evidenza Sofia Zanotti che ha conquistato il titolo regionale assoluto nel salto in lungo con la misura di 5.71m e sesto posto nei 60 piani. Quinto posto complessivo invece per Elisabetta Quadalti nel salto con l’asta con la misura di 2.80m.

A Correggio, domenica scorsa, in occasione della seconda prova dei Campionati Regionali di Corsa Campestre si sono messi in evidenza gli atleti dell’Atletica Lugo Icel. Tra gli atleti più giovani (Cat. Ragazzi) si sono messi in evidenza nella Corsa Campestre km. 1,5 Luca Arcolaci (10° posto), Alessandro Dalpane (13° posto), Luca Brocchini (19° posto) ed Alessandro Vistoli (20° posto). Mentre nelle Ragazze (sempre percorso da km. 1,5) belle gare disputate da parte di Lucilla Mondini (15° posto), di Maddalena Valenti (23° posto) e di Letizia Pironi (26° posto). La classifica regionale di società dopo 2 prove sorride ai Ragazzi (3° posto) e alle Ragazze (4° posto). Nella corsa campestre dei Cadetti km. 2,5 sugli scudi Nizar Griranee Simone Bandini mentre nelle Cadette hanno ben impressionato nella gara km. 2 Tessa Cristoferi e Giulia Conti. Tra le Allieve si conferma in un buon momento M. Celeste Veroliche ha conquistato la terza piazza nella corsa campestre km. 3. Buone prove da parte delle Junior sul percorso di km. 4: Costanza Sackett (6° posto) ed Erika Bolognesi (11° posto), mentre Giorgia Bacchilega si è distinta nella gara di 6 km. Tra i ragazzi che si allenano a Lugo e che vestono la maglia dell’Atletica Sacmi Avis Imola buone prestazioni da parte degli Allievi nella gara di 4 km : Riccardo Ghinassi (6° posto) e Davide Lanconelli (7° posto). Infine buone prestazioni da parte di Lorenzo Landi nella corsa campestre junior km. 6 e di Emanuele Faccani nel Cross Senior km. 8. Nel prossimo weekend sono in programma ad Ancona i Campionati Italiani Indoor Junior e Promesse, a Misano Adriatico la seconda prova dei Campionati Invernali di Lanci e i Campionati Regionali di Prove Multiple Cadetti e Cadette a Parma.