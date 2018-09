Atletica, la Maratonina di Atletica 85 torna e fa il botto

Si chiude con un successo di presenze la 17esima edizione della Maratonina Città di Faenza Stampamondo Running di Atletica 85 Faenza Bcc, gara disputata domenica mattina che prevedeva una 21,1km competitiva e due distanze non competitive da 21,1km e 8km. La gara, organizzata con partenza e arrivo in Piazza del popolo e sviluppo nella campagna verso Forlì fino a S.Lucia e S.Biagio, ha visto oltre 300 atleti partecipare alla 21,1km competitiva. Davvero tanti inoltre i partecipanti alle non competitivi, complice la splendida giornata che ha invogliato tanti a mettersi in cammino o anche a corricchiare senza l’ansia di rincorrere un cronometro.

Si segnalano i risultati di Giacomo Pensalfini (Atl. 75 Cattolica) che si è imposto su tutti in 1h16’38’’ precedendo Ferdinando Dipaola (Atl. Sacmi Imola) e Claudio Cavalli (Atl. Avis Castel S. Pietro). Tra le donne invece ha dominato Elisa Zannoni di Atletica 85 in 1h26’30’’, seguita da Ana Nanu (G.S: Gabbi) e Elisa Bettini (Polisportiva Sanrafel). Esaltante inoltre l’entusiasmo dei tanti giovani atleti che hanno animato il Gran Premio Promesse di Romagna organizzato da Avis Faenza.