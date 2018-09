Atletica, le finaliste lughesi in serie A Under 23 si presentano a Bassa Romagna in fiera

Venerdì 14 settembre alle 20.30 a Bassa Romagna in Fiera, presso lo presso lo stand di Legacoop, Icel Scpa organizza un incontro con le atlete della squadra finalista in serie A Under 23 dell’Atletica Lugo Icel. La squadra del “triplete” è composta da Sofia Zanotti (100 m. e Salto in lungo), Sara Ronchini (200 m. e 400 m.), Chiara Calgarini (800 m. e 400 m. ad ostacoli, neo primatista sociale), Catia Solaroli (1500 m. e 3000 m.), Giorgia Bacchilega (3000 m. Siepi), Valentina Bianchi (100 m. a ostacoli, neo primatista sociale), Marta Morara (Salto in Alto), Greta Carnevali (Salto Triplo), Francesca Casprini (Getto del Peso e Lancio del Disco), Martina Turrini (Lancio del Martello), Rebecca Scardovi (Lancio del Giavellotto), Chiara Balzi (marcia) e la staffettista Clarissa Pambianco.

Si tratta della terza finale consecutiva in serie A per le atlete lughesi (2016, 2017, 2018), un risultato che piazza la squadra tra le prime dodici d’Italia. Gioia e soddisfazione per gli atleti, tecnici e dirigenti che da anni si impegnano sulle pedane del Muccinelli: “Solo un gruppo di ragazze non solo piene di talento, ma anche determinate, in grado di sacrificarsi per gli allenamenti estivi poteva arrivare a un traguardo simile. Davvero un gran bel risultato per una società che ha nell’attività giovanile il suo credo - ha commentato il presidente della società, Alessandro Tamburini - e che da ben 39 anni organizza il trofeo Gian Franco Deggiovanni per le scuole medie, dove molte di queste ragazze si sono avvicinate all’atletica leggera”.

“Crediamo che la presentazione del 14 settembre sia un giusto omaggio a queste ragazze, che avranno così l’opportunità di ricevere l’affetto e il tifo della propria città - ha commentato Andrea Babini, presidente di Icel Scpa, sponsor dell’Atletica Lugo fin dal 1987 - Quello che hanno raggiunto è un risultato a dir poco straordinario, per la società e per l’intera città di Lugo: siamo davvero orgogliosi di contribuire a tenere viva una realtà come l’Atletica Lugo, dove tante giovani atlete crescono imparando i veri valori dello sport. Non mi resta che augurare a tutte loro il meglio per l’imminente finale”. La finale under 23 è in programma sabato 22 settembre alle 15.30 e domenica 23 settembre alle 9 presso il campo Coni di Pavia.