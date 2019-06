Atletica, le 'signore della corsa" argento ai Campionati italiani master

L'estate da poco tornata tra noi ha baciato l’ennesimo risultato di prestigio di Atletica 85 Faenza Bcc. Nella trasferta a Genova per partecipare ai Campionati italiani individuali e a squadre dei 10 km su strada master, le "signore della corsa" si sono confermate tra le protagoniste del panorama podistico nazionale con un bellissimo secondo posto a squadre in una gara dall’altissimo contenuto tecnico, dietro le atlete di Paratico e davanti alle parmensi della Casone Noceto e Minerva.

Tanti i risultati individuali di alto livello che hanno reso possibile l’impresa con: Silvia Laghi SF40 in 39’19’’ e argento di categoria, Daniela Valgimigli SF35 in 41’14’’, Marina Lazzarini SF35 in 41’56’’, Lara Gualtieri SF45 in 42’45’’, Elisa Benini SF50 in 43’21’’, Manoela Baldi SF40 in 44’20’’, Nicoletta Pasello SF50 in 45’09’’, Maria Lorenzoni SF60 in 45’19’’ e bronzo di categoria, Daniela Papetti SF50 in 45’31’’, Elena Malossi SF50 in 45’38’’, Maria Rosa Piazza SF55 in 46’40’’, Daniela Duranti SF45 in 46’49’’, Paola Bertolucci SF55 in 47’20’’, Eva Margareta Carlsson SF55 in 49’37’’, Enrica Carniglia SF50 in 50’02’’, Paola Tirabassi SF60 in 52’59’’, Maria Pia Verzellesi SF65 in 55’29’’, Gloria Argnani SF40 in 56’25’’, Chiara Bettoli SF55 in 56’36’’, Licia Placci SF55 in 57’47’’, Angela Valli SF60 in 58’06’’, Loredana Dolci SF65 in 1h00’19’’ e Brunetta Partisotti SF65 in 1h08’41’’.