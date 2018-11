Atletica, le "signore della corsa" faentine di nuovo Campionesse regionali nel Cross

Il weekend di San Martino ha portato bene alle Signore della Corsa di Atletica 85 Faenza BCC, che hanno centrato il Titolo regionale a squadre portando a casa anche 4 bei titoli individuali. Le atlete hanno vinto la gara di 3km, e chiuso il trittico in testa alla classifica di società, grazie a diverse prestazioni di livello tra cui: Silvia Laghi campionessa regionale SF35 (11’22’’); Marina Lazzarini 3a SF 35 (11’52’’); Elena Neri, campionessa regionale SF40 (11’43’’); Lara Gualtieri, 2a SF45 (11’30’’); Nicoletta Pasello, 3a SF 50 (13’17’’); Paola Bertolucci, 3a SF 55 (13’50’’); Maria Lorenzoni, campionessa regionale SF60 (13’10’’); Loredana Dolci, 3a SF65 (15’’58); e Marta Billi, campionessa regionale SF75 (24’53’’). Tra tante donne, molto bene il bianco-azzurro Gianni Bruzzi, 4° SM50 nella gara di 4km (14’19’’).

Gioie in rosa per A85 anche dai Campionati Italiani di Maratona, quest’anno disputati a Ravenna in occasione della frequentatissima maratona cittadina. Elisa Zannoni ha infatti chiuso la gara con i colori di A85 in 3h00’07’’, a meno di un minuto dalla campionessa italiana. Un risultato che conferma ulteriormente il valore di questa atleta e degli obiettivi che può raggiungere.

13 novembre, Faenza – Nuovo corso per adulti: AlleniAMOci in compagnia

Parte martedì un nuovo corso per adulti curato da Catia Solaroli, istruttore abilitato FIDAL, e da Luigi Mariani, tecnico storico di A85. Il suo nome è semplice “AlleniAMOci in compagnia” e sarà incentrato su stretching, potenziamento e corsa e si terrà nella palestra adiacente al campo d’atletica il martedì e giovedì dalle 19:30 alle 20:30 a partire dal 13 novembre prossimo. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente Catia Solaroli o Luigi Mariani tramite Facebook o direttamente al corso. Le prime 4 lezioni sono gratuite.

19 novembre, Milano - “Running for Growing” premiato dalla FICTS

Lunedì il film motivazionale “Running for Growing”, che ha visto partecipare i giovani della 50x1000 organizzata in concomitanza dell’ultima edizione della 100km del Passatore, sarà premiato dalla Federazione internazionale Cinema e Televisioni Sportive (FICTS). Tra oltre 1.400 filmati Running for Growing è stato selezionato per la fase finale del Concorso Sport, Movies & TV – 2018, all’interno della 36° edizione del Milano International FICTS Fest. Running for Growing è un film realizzato come parte di un progetto pilota per formare gli educatori e motivare i giovanissimi attraverso lo sport. Il progetto è stato realizzato da Atletica 85 Faenza con la collaborazione della Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi e con il patrocinio di FIDAL Emilia Romagna, CONI - Comitato Regionale Emilia Romagna, CONI Point Ravenna, Regione Emilia Romagna e Comune di Faenza.

23 novembre, Faenza – Festa dell’Atletica 85

Soci, familiari, amici, sponsor, simpatizzanti! Tutti sono invitati alla Festa di Atletica 85 che si terrà presso il Ristorante Il Cavallino venerdì 23 novembre alle 19:30. Durante la festa saranno premiati gli atleti/atlete grandi e piccoli meritevoli per l'attività 2018. Sarà inoltre possibile pagare la quota per l'anno 2019. Prenotazione obbligatoria entro martedì 20 novembre in segreteria: 0546621075, via email: info@atletica85.it o presso l'incaricato Luca: 3347164227.