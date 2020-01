Atletica, ottimo inizio di stagione indoor per gli atleti lughesi

Questo fine settimana grandi risultati per le ragazze dell’Icel Lugo a Padova, Modena e Ancona. Tra i migliori risultati partendo da Padova troviamo subito un titolo regionale assoluto di Rebecca Scardovi, protagonista nelle prove multiple: per lei il punteggio finale di 3155 punti, con il primato personale nel getto del peso con la misura da 9.50m e un sesto posto complessivo.

A Modena invece gare di velocità ed ostacoli: Sofia Zanotti, per la prima volta sulla distanza dei 60m, con un buonissimo 7.73 in batteria e 7.72 in finale è giunta seconda tra le assolute. Assolutamente un risultato di rilievo per la ragazza specialista del salto in lungo. Nei 60 ostacoli invece terzo posto assoluto per Valentina Bianchi che dopo aver fermato il cronometro a 8.88 secondi in finale è riuscita a migliorarsi fino al tempo di 8.83. Buona prova nei 60 ostacoli allieve anche per Anna Venieri che con il tempo di 9.59 giunge al sesto posto all’esordio sulla distanza.

Ad Ancona terza tra le juniores Chiara Giovannini nella gara dei 200m. Per lei l’ottimo tempo di 26.24, non lontano dal suo primato personale indoor. Sesto posto assoluto invece per Maria Celeste Veroli nella gara dei 1500m con il tempo di 5:04.26, un buon risultato considerando che la ragazza è ancora allieva.