Atletica, proseguono gli Athletic Games 2019 con le gare in pista

Passata la fase invernale delle corse campestri, per gli Athletic Games, i giochi sportivi studenteschi organizzati da Atletica 85 Faenza Bcc per il Comune di Faenza, la primavera porta con sé le gare in pista. Venerdì 5 si sono tenute le gare delle scuole medie, con oltre 350 studenti-atleti delle scuole di Faenza, Solarolo e Castel Bolognese a darsi battaglia ed a tifare i loro compagni tra le corse, i salti e i lanci. Sarà presto la volta delle scuole superiori per chiudere poi in bellezza con le staffette in piazza e “volare” a Roma per il Palio dei comuni.

Il weekend sportivo giovanile ha visto gli atleti più piccoli, della categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti, impegnati a Lugo nelle staffette, disciplina che riveste un ruolo importante per fare squadra soprattutto tra i più giovani. Grandissimo l’entusiasmo dei nostri e atleti e, tra i tanti risultati, segnaliamo il 3° posto delle Ragazze nella 4x100m, il 3° posto delle Cadette nella 4x100m, il 3° posto dei Ragazzi nella 3x800m e il 1° posto delle Ragazze nella 3x800m.

Al Meeting di primavera su pista a Copparo, Lara Gualtieri ha vinto sui 1000m cat. SF45 in 3'12"42 arrivando anche 3a nel podio generale. Infine, alla prestigiosa maratona della città eterna hanno partecipato due atlete bianco-azzurre: Elisa Benini che nella categoria MF50 ha chiuso in 3h26'24" e Annalisa De Luca nella categoria MF35 in 3h32'39".