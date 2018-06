Atletica, tanti podi alle finali regionali dei Campionati di società e al trofeo Coni

Sabato 2 e domenica 3 giugno, Atletica Ravenna ha ospitato al Campo Scuola “E. Marfoglia” di Ravenna, con il patrocinio della Fidal Emilia Romagna, due eventi di richiamo regionale per l’atletica leggera giovanile che hanno visto avvicendarsi nella pista e nelle pedane del rinnovato campo scuola circa 500 atleti provenienti da tutta l'Emilia Romagna.

Al termine della due giorni Paolo Delorenzi, presidente dell'Atletica Ravenna, a nome proprio e della società si è così espresso: "La due giorni che si è appena conclusa è stata una grande festa di Sport giovanile che ha avuto come cornice la nostra splendida città. A Ravenna sono confluiti circa 500 giovani atleti da tutta la regione e nulla ha tradito le aspettative. A partire dalle condizioni meteo, tutto è andato bene. La manifestazione è riuscita nel migliore dei modi e per questo desidero ringraziare tutti i volontari che hanno collaborato, tutti i genitori, i ragazzi della squadra, i nostri allenatori. Mi sento di dire che è stato un grande successo sia organizzativo che di squadra che ci incoraggia ad andare avanti nel cercare di organizzare manifestazioni di livello sempre più alto. La stessa Federazione ha notato l'efficienza della nostra organizzazione, unitamente alla validità della struttura sportiva, e sono certo ci terrà in considerazione in futuro per affidarci manifestazioni ancora più importanti. La struttura c'è, gli interventi finanziati dal Comune l'hanno resa perfetta e adeguata alle attuali esigenze tecniche. Noi dell'Atletica Ravenna siamo davvero orgogliosi di aver avuto in gestione la conduzione del "Marfoglia" che è un'eccellenza dal punto di vista sportivo del nostro territorio. E' importante sottolineare che queste manifestazioni sono davvero l'anima del movimento, perché i ragazzi hanno la possibilità di competere e mettersi in evidenza, dimostrando il proprio valore e i frutti di mesi di duro allenamento. Hanno così modo di trarre le soddisfazioni di cui hanno bisogno per andare avanti. L'atletica è uno sport in cui il sacrificio è grandissimo e le soddisfazioni non tante. Quindi, a maggior ragione, è necessario dare ai nostri giovani atleti opportunità di questo tipo per rinnovare in loro le motivazioni per proseguire e ottenere risultati sempre migliori".

Finali regionali campionato di società cadetti/e

Sabato e domenica pomeriggio il cartellone della manifestazione ha avuto in programma le finali regionali del Campionato di Società (CDS) Cadette. Nella competizione, che ha visto fronteggiarsi le migliori 15 squadre maschili e le migliori 15 femminili della regione, in entrambi i casi “La Fratellanza 1874” di Modena si è imposta nella classifica finale per squadre. Atletica Ravenna ha ottenuto un pregevole settimo posto, sia con i cadetti che con le cadette, sopravanzando società con ottime credenziali e tradizioni. Alle singole gare hanno partecipato anche “individualisti”, atleti/e accreditati/e delle migliori prestazioni regionali nelle singole specialità, anche se non qualificati a livello societario. Da segnalare per i colori di casa alcune ottime prove: la straordinaria vittoria di Chiari Pagnani nei 1000 m. con il crono di 3:02.91 che le vale il record personale, ma soprattutto il quarto tempo stagionale nazionale di categoria. Chiara ha poi bissato il giorno successivo con un ottimo primo posto nei 2000 metri per i CDS (sopravanzata solo dall’individualista Elena Bonafè, non in competizione per i Campionati di Società). Anche Andrea Celeste Lolli è salita sul podio due volte in questa due giorni: terza nell’alto con 1.51 e seconda nel peso con 9,49. Da citare poi Sofia Pardini, terza nel triplo con 10,31 e il bel secondo posto di Mattia Broccoli nei 1000 metri con 2:54.78. Molti altri buoni piazzamenti e alcuni record personali hanno portato inoltre altri punti preziosi per le classifiche di società.

Regionale trofeo Coni ragazzi/e

Nella mattinata di domenica si è svolto il Regionale del Trofeo Coni (per ragazzi/e 13/14 anni) a cui hanno preso parte 18 giovani atleti/e della società ravennate in quattro diverse combinazioni di “prove multiple”. Tra questi, ben tre portacolori dell’Atletica Ravenna hanno centrato il podio nei rispettivi Triathlon, dimostrando un'ottima polivalenza: seconda Matilde Dini nel "Triathlon 4 Ragazze": seconda nei 600 metri con 1,52.25, prima nel salto in lungo con 4.43 e quarta nel lancio del vortex con con 30,96 metri. Terzo Andrea Benini nel "Triathlon 4 Ragazzi": terzo nel salto in lungo con 4,10 metri, secondo nel lancio del vortex con 38,52 metri e sesto nei 600 metri con 1:56.25. Terza Giulia Guberti nel "Triathlon 3 Ragazze": terza nei 60 ostacoli con 10,52, seconda nell salto in alto con 1,31 metri e terza nel getto del peso con 7,73 metri.