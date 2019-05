Atletica, tanti successi per i ravennati ai Campionati provinciali individuali

Un altro weekend da ricordare per i giovani portacolori dell'Atletica Ravenna: ben 9 i titoli provinciali conquistati sabato 4 e domenica 5 maggio ai Campionati Provinciali Individuali Ragazzi e Cadetti sul campo di atletica leggera Marfoglia di Ravenna. Molte le prestazioni di rilievo e i record personali ottenuti. La compagine giallo-rossa, ancora una volta, si è rivelata la società che ha portato più atleti in gara, sempre un gran bel risultato quando si parla di sport giovanile.

Veniamo ai neo campioni provinciali: Sebastian Donati bi-campione nel salto in lungo (record personale di 5,43 m) e nel triplo Cadetti (11,42 m); Matilde Dini nel lungo cadette (personale di 5,03 m);Filippo Fantini nei 2000 m Cadetti (record personale 6:06.3); Luca Pieralisi nei 1000 Cadetti (3:14.4); Giada Alberani nei 1200 m siepi Cadette (personale con 4:54.1). Nella categoria Ragazzi/e due titoli anche per Enrico Ricci con altrettanti record personali: 3:03.9 nei 1000 e 1,46 m nell'alto; campionessa nel lancio del vortex Ragazze Andrea Bianca Spighi con 37,46 m (ha migliorato il suo limite personale di ben 12 m!).

Tantissimi inoltre i podi e i piazzamenti a medaglia (nei campionati provinciali giovanili si premiano i primi 6 di ogni gara): 2^ Matilde Dini nel Triplo Cadette (Personal Best 10,50 m); Marco Savini 6° nei 100 m ostacoli Cadetti; 5° Federico Sabbatani nell’alto Cadetti (PB 1,56 m); Stefano Martini 3° nel triplo e 6° nel lungo Cadetti; Davide Guiduzzi 5° nel triplo Cadetti (PB 10.38 m); 5° Diego Casadio e 6° Andrea Benini nel giavellotto Cadetti; 4^ Giorgia Venturi negli 80 ostacoli cadette (PB 13.2 m); nei 300 ostacoli Cadette 4^ ancora Giorgia Venturi e 5^ Giulia Guberti; 6° Luca Ronconi nei 1000 m Ragazzi (PB 3,27.7) ; 5° Massimiliano Pezzani nei 60 m ostacoli ragazzi (PB 10.3); nell’alto ragazze 4° posto per Chiara Cremonini e 5° posto per Laura Mercuriali (PB 1,28 m per entrambe).

Non si assegnavano titoli alle staffette, questi i risultati per Atletica Ravenna: vittoria e ottimo crono (54.0) per la staffetta 4x100 m Cadette composta da Silvia Garofalo, Lucia Babini, Giulia Guberti, Giorgia Venturi e terzo posto nella staffetta 4x100 m Ragazzi con Gabriele Smecca, Lorenzo Papa, Ferruccio Errani, Gabriele Papa.