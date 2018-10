Atletica, tre cadetti ravennati ai Campionati Italiani di categoria 2018

Grande soddisfazione per i giovani portacolori dell’Atletica Ravenna, che sono stati convocati da Fidal Emilia Romagna ai Campionati Italiani Cadetti/e 2018. Andrea Celeste Lolli nel salto in alto, Chiara Pagnani nei 1000 metri e Mouhamed Pouye nei 100 metri ostacoli rappresenteranno l’Emilia Romagna in questa rassegna tricolore individuale e per rappresentative regionali che si terrà a Rieti il 6-7 ottobre.

Oltre 1000 atleti si sfideranno nella più grande e prestigiosa manifestazione di atletica giovanile d’Italia. Un grande riconoscimento per tutta l'Atletica Ravenna e per i rispettivi allenatori: Babacar Pouye (che allena il figlio Mouhamed), Guido Mazzini (che allena Chiara Pagnani) e Valeria Stella (che allena Andrea Celeste Lolli).