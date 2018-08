Atletica, tutti in pista per la 22esima edizione del "Memorial Fantinelli"

Settembre torna e riporta a Faenza la grande atletica leggera nazionale con Atletica 85 Faenza Bcc di nuovo in pista con il Memorial Fantinelli, quest’anno alla sua 22a edizione. Le gare più calde da pronostico saranno nelle specialità del lancio del disco femminile e del lancio del giavellotto maschile, che assegnano il premio intitolato al professore e allenatore cui è dedicato il meeting. Molto sentiti e competitivi si prospettano anche i 600 metri femminili, che assegneranno il premio intitolato all’ex atleta Fatuma Ibrahim Severi. Atletica85 sarà presente sia come organizzatrice, sia con i suoi atleti, che daranno del filo da torcere agli atleti in trasferta. Il programma di gare partirà alle 18:00 con le gare giovanili per arrivare a sera inoltrata, in un evento sportivo che vuole offrire una serata il più possibile completa e piacevole per atleti e appassionati.