Atletica, vittorie e podi per gli sportivi ravennati ai campionati regionali di prove multiple

Ottimi risultati scaturiti dal Campionato Regionale di Prove Multiple Cadetti e Ragazzi, organizzato domenica 16 settembre da Atletica Ravenna al campo scuola "Marfoglia": vittorie e podi per i giovani atleti di casa, unitamente ad altri risultati veramente interessanti a livello regionale.

Tante le medaglie conquistate dai giovani atleti dell'Atletica Ravenna: nella categoria Ragazze oro e titolo regionale di Tetrathlon B per Matilde Dini (2656 punti): 11.34 nei 60 hs, 4,15 m nel lungo, 39,20 nel vortex e 1.58.49 nei 600 metri. Nella stessa gara terzo posto per Giulia Guberti, con 2313 punti.

Nel Tetrathlon A ragazze altra medaglia, questa volta d'argento per Lucia Babini (2373 punti). Le ragazze dell'Atletica Ravenna hanno conquistato poi un altro ottimo 2° posto, questa volta nel Pentathlon Cadette con Andrea Celeste Lolli che ha totalizzato 2942 punti. Nell'Esathlon Cadetti è stato invece Mouhamed Pouye ad andare a premio con il suo sesto posto (2566 punti).

Sono infine arrivati risultati di prestigio per il meeting: hanno ottenuti tra i migliori punteggi "all time" in regione avvicinandosi ai relativi record regionali Federico Mastrecchia (Carabinieri) nell'Esathlon Cadetti, Abrham Angino Asado (Polisportiva Centese) nel Tetrathlon A Ragazzi, Davide Rondanini (Atl. Castelnovo Monti) nel Tetrathlon B Ragazzi e Giulia Montali (Atl. Rimini Nord Santarcangelo) nel Pentathlon cadette. Un ottimo risultato globale, sia come piazzamenti che come organizzazione, quello ottenuto dal sodalizio presieduto da Paolo Delorenzi.