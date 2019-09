Atletica, weekend di Maratonina e successi europei per i faentini

Nuovo successo organizzativo per Atletica 85 Faenza Bcc che, dopo il meeting Fantinelli di atletica su pista, festeggia gli oltre mille partecipanti alla 18esima Maratonina Città di Faenza. Elevata, considerando la concomitanza di altri due eventi podistici. Vincitore assoluto Alessandro Raiti in 1h16’01’’ e prima donna Anna Spagnoli in 1h25’40’’, in quella che è stata una bella edizione per il meteo favorevole ma che ha visto una temperatura un po’ troppo alta per prestazioni ottimali, sul percorso tecnico delle prime colline faentine con partenza e arrivo alla Graziola. Buoni piazzamenti per i podisti bianco-azzurri.

Sulla riviera veneta invece si sono disputati i Campionati Europei Master, che hanno visti impegnati vari tesserati più maturi. Fra le donne, ancora a segno le “Signore della Corsa” che sono riuscite nell’impresa di conquistare ben due titoli Europei: uno nella classifica a squadre di Cross 4Km, dove Maria Lorenzoni F60 ha centrato anche il terzo posto individuale e l’altro nella staffetta 4x400m, che ha visto anche Lara Gualtieri F45 al quarto posto nella gara singola. Lara ha poi vinto anche il bronzo negli 800m al termine di una gara complicata da una caduta che, pur avendola vista rialzarsi in maniera rapidissima, le ha comunque impedito un piazzamento migliore. Tra gli uomini, da segnalare i piazzamenti ottenuti da Sergio Ruscelli M60 17° nel cross km 4 e 13° nei 5000 e Gabriele Ruscelli 12° nei 5000m.

Prestazione di prim’ordine anche tra i giovani, con Aurora Bacchini che con 3089 punti conquista una fantastica seconda piazza nel pentathlon Cadette grazie ai 14”12 negli 80HS, 1,44m nell’alto, 27,25m nel giavellotto, 4,31m nel lungo e 1’57”33 nei 600m.