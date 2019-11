Automobilismo, Gianlorenzo Moretti conquista un titolo tricolore

Un titolo tricolore in ambito automobilistico è sbarcato in quel di Brisighella: a conquistarlo è stato Gianlorenzo Moretti, che quest'anno ha disputato il Campionato Italiano di Formula X-Touring Car Series al volante di un a Renault Megane, preparata dal team Ap Motorsport di Correggio; le prove,suddivise in Gara 1 e Gara 2,oltre alle qualifiche,si sono svolte negli autodromi di Varano, Melegari, Adria, Cremona, Cervesina, Franciacorta, consentendo al pilota romagnolo di conquistare il titolo tricolore in Categoria C. Moretti, che ha iniziato a correre nel 2014, nel 2018 aveva vinto il Campionato Italiano Time Attack. Nel 2020 il driver brisighellese è intenzionato a proseguire il proprio impegno nell'ambito della Formula X, passando alla categoria 2000 Turbo con una vettura da decidersi.