Automobilismo, il team Top Driver di Faenza in pista a Parma

Sul circuito parmense di Varano Melegari domenica scorsa si è disputato il primo appuntamento del Campionato Atcc,Touring Car Championship. Al via due nuovi soci del Team Top Driver di Faenza entrambi di Brisighella, Gian Lorenzo Moretti su Seat Leon, primo assoluto sia in gara 1 che in gara 2 della prima divisione, e Alex Bassetti, Renault Clio, secondo e quarto assoluto, oltre che per due volte primo di categoria in seconda divisione. Entrambe le vetture dei due piloti romagnoli saranno in esposizione in Piazza Carducci di Brisighella il 19 luglio in occasione del raduno automobilistico Antica Faenza-Brisighella da vivere,organizzato sempre dal team Top Driver.

