Automobilismo romagnolo: si riaccendono i motori per la stagione 2020

L'ambiente romagnolo delle gare automobilistiche è in grande fermento in previsione della ripartenza dell'attività organizzativa. I piloti e le scuderie "scalpitano" per il desiderio di rimettersi al volante dopo tanti mesi di sosta, praticamente fermi da ottobre 2019. Sulla ripartenza influirà negativamente la situazione economica generale, che determinerà una notevole contrazione delle sponsorizzazioni. Molte aziende probabilmente avranno altri problemi da risolvere prima di investire nuovamente nel supporto delle attività sportive.

Gli appuntamenti romagnoli

L'Autodromo di Misano intanto ripartirà il 2 e il 9 agosto con due appuntamenti dedicati alla F4, GranTurismo, Turismo e Prototipi dei campionati italiani di Aci Sport. Grande è il lavoro di riorganizzazione del calendario del Trofeo Nos-Coppa Autoslalom Romagna: per il momento è fissata la data del 21 giugno per lo Slalom Predappio-Rocca delle Caminate.

Stesso impegno per risistemare il programma dei raduni del Trofeo Della Romagna: attualmente confermato per il 19 luglio il raduno Antica Faenza-Brisighella da vivere, organizzato dal Team Top Driver. Sul fronte Rally a breve, a San Marino, unica location per questo tipo di gare nell'area romagnolo/sammarinese, verranno prese decisioni in merito alle quattro manifestazioni programmate in precedenza. Confermata infine la gara di autocross di ottobre sulla pista RIORC di Borgo Faina di Ravenna.