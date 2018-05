Automobilismo, trasferta in Slovenia per il pilota faentino Ruggero Ravaglioli

Ancora una trasferta ricca di soddisfazioni per il pilota faentino Ruggero Ravaglioli, che ha preso parte in Slovenia al 32esimo "Fuchs Velenje Rally", quarto appuntamento della Mitropa Rally Cup. Alla guida della Ford Mustang Gt-Top Driver, di fronte a un pubblico numeroso e su un percorso veloce e insidioso, Ravaglioli ha dato spettacolo ottenendo un piazzamento onorevole, che lo porta a occupare la seconda posizione assoluta nell'ambito della speciale classifica di Mitropa, denominata "Youngtimer" e riservata alle vetture di scaduta omologazione. Prossima gara, questa volta in Italia, a Bibbiena in provincia di Arezzo,con il Rally del Casentino.