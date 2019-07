Bagnacavallo, al Circolo tennis c'è Billiedon: torneo amatoriale a squadre

È in pieno svolgimento presso i campi da tennis di Bagnacavallo Billiedon, il primo trofeo di tennis maschile a squadre organizzato da Chiribilli Mise en Place Bistrò in collaborazione con il Circolo Tennis Bagnacavallo. L‘evento, rivolto a giocatori non professionisti che vogliano divertirsi e cimentarsi in questo sport, vede la partecipazione di sedici squadre per un totale di quarantotto atleti.

Venerdì 19 luglio, terminata la fase a gironi, sarà organizzata presso il circolo la cena di metà torneo.

Le premiazioni avverranno sabato 3 agosto alle 18.30 presso il Chiribilli Mise en Place Bistrò di Bagnacavallo. Seguirà il brindisi di chiusura del torneo. I premi in buoni, prodotti, servizi, trofei e coppe saranno offerti dagli sponsor dell’evento. La squadra vincitrice andrà inoltre a sfidare la squadra di categoria D3 Fit composta dagli atleti Franco Cavallo, Giampiero Melandri e Fabio Folletti.

Le partite si svolgono presso il Circolo Tennis Bagnacavallo con ingresso libero, normalmente in orario tardo pomeridiano-serale. L‘iniziativa ha il patrocinio del Comune.