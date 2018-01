Basket A2, biglietti riservati alle tifoserie per la finale di Coppa Italia

Sta per scattare l'operazione-Coppa Italia di A2 per le otto tifoserie che saranno coinvolte nell'atto conclusivo della manifestazione, che andrà in scena a Jesi dal 2 al 4 marzo. La Lega Nazionale Pallacanestro, che organizza la Finale 2018, ha comunicato le disposizioni per i biglietti riservati alle tifoserie.

Anche i tifosi dell'OraSì avranno a disposizione un massimo di 200 biglietti di curva, in un settore riservato, al prezzo speciale di 15 euro, mentre una volta superato questo quantitativo il costo sarà di 20 euro e il tagliando sarà acquistabile preventivamente on line (secondo indicazioni che arriveranno prossimamente dall'Aurora Jesi, società organizzatrice) oppure direttamente al botteghino, il giorno della gara, al pari degli altri settori: tribuna laterale 30 euro (ridotto 20), parterre 40 (ridotto 30), tribuna Gold 60. Avranno diritto al biglietto ridotto gli over 70 ed i bambini tra 6 e 16 anni di età. Il Basket Piero Manetti accetterà le prenotazioni per i 200 biglietti, con pagamento di 15 euro a ticket, dal prossimo 29 gennaio al 16 febbraio, presso la sede di Viale della Lirica, dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì. L'OraSì giocherà il proprio quarto di finale venerdì 2 marzo alle 18.30 contro Casale Monferrato. In precedenza si scontreranno Trieste-Tortona e Biella-Udine, a seguire invece Fortitudo Bologna-Trapani.

Prosegue la prevendita dei biglietti per la gara OraSì-Gsa Udine che si giocherà domenica alle 18 al Palasport Cattani di Faenza presso i seguenti punti-vendita: a Faenza Edicola di via Corbari, a Ravenna sede Basket Ravenna, Edicola Cicognani piazza del Popolo, Negozio 'Timida' di via della Lirica. La vendita è libera per tutti i settori perchè non ci saranno posti assegnati come al Pala De Andrè. Gli abbonamenti stagionali sono regolarmente validi.