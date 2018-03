Basket A2, disastro OraSì: la strada verso i playoff si fa in salita

Una brutta versione dell’OraSì cede nettamente all’Extralight Montegranaro nonostante una netta superiorità ai rimbalzi, pagando però il numero elevatissimo di palle perse. Ravenna è sempre stata in svantaggio a causa di un brutto approccio, poi è rientrata a meno due dai padroni di casa (48-46) prima di lasciare completamente strada ai marchigiani nel finale. Poco da salvare in casa giallorossa, ora la strada verso i playoff si è fatta più in salita e bisognerà cercare l’impresa nel posticipo di Pasquetta contro la lanciatissima Treviso, attualmente la squadra più in condizione dell’intero campionato.

"Abbiamo dato una grossissima mano a Montegranaro - esordisce coach Antimo Martino -. Faccio fatica a commentare questa partita. Basta analizzare il dato delle venticinque palle perse per sintetizzare ciò che siamo stati. Sinceramente non salvo nulla, sia a livello individuale che di squadra. Lunedì pomeriggio torneremo subito in palestra ad allenarci, perchè questo è un campo sul quale si può perdere, ma non in questo modo. Abbiamo perso venti rimbalzi in più. Errori veniali e non adeguati a questo livello. Siamo andati sempre fuori ritmo; el terzo quarto abbiamo preso 12 punti ma poi ne abbiamo subìti dieci in un minuto e mezzo. E' stata una partita con tantissimi bassi e pochi alti".

XL EXTRALIGHT-ORASI’ 79-60 (17-9, 39-31, 53-48)

XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO: Amoroso 18, Powell 20, Rivali 15, Corbett 10, Zucca, Treier 2, Maspero, Gueye 8, Campogrande 6. All. Ceccarelli.

ORASI’ RAVENNA: Giachetti, Rice 23, Sgorbati, Masciadri 16, Grant 15, Chiumenti, Montano 3, Raschi 3, Esposito, Vitale. All. Martino.

Montegranaro: tiri da due 20/36, da tre 10/28, rimbalzi 23. OraSì: tiri da due 11/36, da tre 7/15, rimbalzi 41.