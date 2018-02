Basket A2, è tempo di derby per l'OraSì: Ravenna nella tana di Imola

Domenica sarà il giorno dell'atteso derby del PalaRuggi, che alle 18 ospiterà il match tra due squadre in grande forma come Andrea Costa e OraSì. Se Ravenna ha dalla sua la classifica, Imola invece può contare sulla recente tradizione casalinga che la vuole sempre vincente nelle ultime sei gare disputate al Ruggi, inclusa quella di domenica scorsa ai danni della capolista Trieste. Ci si aspettano equilibrio, agonismo ed anche spettacolo, tutti ingredienti che contribuiranno a riempire l'impianto imolese anche grazie all'apporto dei tifosi ravennati, che saranno oltre 300. A questo proposito, dopo che i 200 tagliandi assegnati al Basket Ravenna sono andati esauriti sarà possibile per i supporters dell'OraSì acquistare altri biglietti del settore a loro riservato, quello dietro le panchina, direttamente al botteghino del Palaruggi, che aprirà alle 16.30.

Ecco l'analisi della vigilia della gara di coach Antimo Martino: "Andremo ad affrontare una squadra che sta vivendo un ottimo momento e sta senza dubbio disputando un'ottima stagione, una formazione molto bene allenata da uno dei coach più bravi del campionato. Soprattutto in casa Imola esibisce un ruolino di marcia molto importante ed ha battuto anche squadre di prima fascia, quindi sarà necessaria da parte nostra una prova significativa. Noi veniamo da una ottima prestazione, ma con la premessa che ogni partita fa storia a sè mi piacerebbe rivedere l'aggressività e la concentrazione con le quali con le quali abbiamo affrrontato la gara contro Udine, sarebbe importante in un palazzetto caldo come quello di Imola". L'accesso al PalaRuggi sarà possibile a partire dalle 17.