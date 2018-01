Basket A2, inizia il girone di ritorno: Ravenna impegnata contro Roseto

Il girone di ritorno parte in anticipo per l'OraSì, che sabato al Pala De Andrè (ore 20.30) ospiterà i Roseto Sharks nella prima gara della fase discendente della regular season, partita sponsorizzata da Con.Eco trasporti. La squadra di coach Martino vuole riprendere da dove ha appena lasciato, ovvero con una vittoria che la consolidi nelle zone più nobili della classifica e le faccia recuperare due punti su Fortitudo oppure Udine, a confronto diretto nel primo anticipo. In casa giallorossa non si farà certamente l'errore di sottovalutare Roseto alla luce dell'ultimo posto attualmente occupato dagli abruzzesi, anche perchè dopo l'arrivo di Matt Carlino gli Sharks hanno denotato un confortante progresso nelle prestazioni e nell'ultimo turno giocato hanno perso solo in volata contro la lanciata Tezenis, vedendosi tra l'altro annullare il canestro della vittoria segnato da Marulli perchè fuori tempo massimo, a giudizio degli arbitri. Una volta ancora è atteso un grande pubblico al Pala De Andrè per sostenere l'OraSì e cercare di lanciarla verso una vittoria che sarebbe l'undicesima in questa regular season.



Ecco la presentazione del match da parte di coach Antimo Martino: "Al di là della classifica nostra e di Roseto, che non dobbiamo nè vogliamo considerare, c'è la voglia di partire nel modo giusto nel girone di ritorno. Abbiamo grande rispetto di Roseto, che è molto migliorata con l'arrivo di Carlino e viene da un'ottima prova, però vogliamo iniziare bene il ritorno come è successo all'andata. Siamo comunque consapevoli che veniamo da due prestazioni non eccellenti e vogliamo quindi migliorare nella circostanza la qualità del gioco, in settimana ci siamo allenati anche sotto questo aspetto. Del resto, in questo campionato ogni partita è a rischio se non la si affronta nel modo giusto e quella con Roseto non fa eccezione"

COPPA ITALIA

Come noto, la Lega Pallacanestro ha reso noto nel pomeriggio di ieri il calendario della Final Eight di Jesi (2-4 marzo), che proponiamo di seguito:

QUARTI DI FINALE VENERDI 2 MARZO

UBI Banca Sport Center, Jesi (An)

Ore 13.15 GARA A: Alma Trieste (1^ Est) – Bertram Tortona (4^ Ovest)

Ore 15.30 GARA B: Eurotrend Biella (2^ Ovest) – GSA Udine (3^ Est)

Ore 18.30 GARA C: Novipiù Casale Monferrato (1^ Ovest) – OraSì Ravenna (4^ Est)

Ore 20.45 GARA D: Consultinvest Fortitudo Bologna (2^ Est) – Lighthouse Trapani (3^ Ovest)

SABATO 3 MARZO – SEMIFINALI

Ore 18.15 SEMIFINALE: Vincente Gara A – Vincente Gara B

Ore 20.45 SEMIFINALE: Vincente Gara C – Vincente Gara D

DOMENICA 4 MARZO

Ore 20 FINALE