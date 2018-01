Basket A2, Ravenna impegnata nel match contro Jesi: palla a due domenica alle 18

Domenica termina il girone di andata del campionato di A2 e l'OraSì è là dove avrebbe forse solo sognato di essere ad inizio stagione: in lotta, cioè, per l'accesso alla Final Eight di Coppa Italia. Serviranno un paio di risultati concomitanti, a partire dalla sconfitta di Montegranaro e Trieste, per riuscire nell'impresa, ma quello da cui naturalmente non si può prescindere è un successo in un Pala De Andrè (il via alle 18) che si preannuncia gremitissimo, contro la Termoforgia Jesi. Si tratta di un avversario che nelle ultime giornate, anche causa qualche infortunio nel settore dei lunghi, ha accusato un calo di rendimento rispetto ad un avvio di campionato a dir poco eccezionale, ma sostanzialmente è la classica squadra della quale non ci si può certo fidare, anche perchè nelle sue fila c'è quel Brown che ha dimostrato di essere un top di questo campionato fin dalle prime uscite.

Ecco la presentazione della gara da parte di coach Antimo Martino: "La partita di Bergamo ha evidenziato, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, che senza l'approccio giusto e l'energia giusto in questo campionato si rischiano brutte figure contro chiunque. E' da lì che dobbiamo ripartire anche perchè contro Jesi ci sarà da fermare uno dei migliorattacchi del campionato con tanti giocatori in grado di fare canestro. Sarà una partita importante per noi, saranno necessarie concentrazione e solidità per una gara che potrebbe anche rivelarsi fondamentale per il futuro, ma noi dovremo restare concentrati solo sulla nostra gara perchè nessuna combinazione di risultati prescinde da una nostra vittoria. Mi auguro di vedere ancora tanta gente a sostenerci al Pala De Andrè in una partita che dovremo cercare di vincere a tutti i costi".