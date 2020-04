Basket, al via i rimborsi degli abbonamenti per la stagione 2019/2020

La società Basket Ravenna rende note le modalità per le richieste di rimborso per gli abbonati 2019/2020. La chiusura anticipata della stagione sportiva causata dalla pandemia generata dal Coronavirus ha costretto tutti gli organizzatori ad annullare gli eventi sportivi in programma. L’abbonamento al Basket Ravenna prevedeva la possibilità di assistere a 16 gare, 13 di stagione regolamentare e 3 della fase a orologio (queste ultime non disputate). Il Governo con l’art.88 del DL del 17/03/2020 n. 18 riconosce il diritto di richiedere il rimborso per la quota abbonamento non utilizzata. A tutela degli organizzatori lo stesso Decreto Legge prevede che il rimborso possa essere fatto solo ed esclusivamente tramite voucher, che è normato nelle modalità e nelle tempistiche del Decreto Cura Italia.

Per le richieste di voucher gli abbonati possono accedere, entro e non oltre il 27 maggio (salvo proroghe governative), sul portale di Vivaticket.it e usufruire del servizio “Vivaforvoucher” a questo link: https://shop.vivaticket.com/ita/voucher. Il voucher potrà essere utilizzato esclusivamente per tutti gli eventi organizzati dal Basket Ravenna sia sulla biglietteria che sul prossimo abbonamento. La richiesta di rimborso non è obbligatoria e per questo la società ha pensato di creare una proposta che permetterebbe agli abbonati di essere ancora più vicini ai colori giallorossi. Tutti coloro che non richiederanno il voucher nei tempi previsti potranno inviare una mail all’indirizzo marketing@basketravenna.it e saranno inclusi nell’estrazione delle 12 canotte e 12 pantaloncini dei nostri “eroi” della stagione sportiva 2019/20.

In una lettera inviata agli abbonati, il Gm dell’OraSì Ravenna Julio Trovato ha voluto ringraziare gli appassionati per le dimostrazioni di vicinanza ricevute in questo periodo. “Devo ammettere che mi ha emozionato e colpito il fatto che in questi due mesi la nostra segreteria non abbia avuto neanche una richiesta di rimborso ma solo alcune comunicazioni di grande solidarietà – si legge in un passaggio – Questo mi fa capire come il nostro pubblico sia legato al Basket Ravenna e conscio di tutti gli sforzi che quotidianamente facciamo. Per questo abbiamo pensato pensato all’estrazione delle divise. Sono divise originali storiche della stagione “mai finita” ma soprattutto di quella cavalcata vincente che tutti noi amiamo sognare come sarebbe potuta finire. L’estrazione avverrà il 18 giugno 2020. Se le normative lo permetteranno si terrà un incontro pubblico con la presenza di alcuni giocatori per i saluti che per ovvie ragioni non ci siamo potuti fare, se invece non sarà ancora possibile verrà organizzata una diretta sui social con i sistemi informatici che tutti in questo periodo abbiamo imparato ad utilizzare”.