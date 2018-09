Basket, al via la campagna abbonamenti dei Raggisolaris

"La tua prima squadra. Quella dei ragazzi, che nella Raggisolaris Academy iniziano a giocare a basket e quella dei tifosi, che con la Rekico Faenza sostengono la loro città". E’ questo il claim della campagna abbonamenti dei Raggisolaris per la stagione 2018/19, un messaggio che sarà il filo conduttore del prossimo campionato. I prezzi degli abbonamenti sono rimasti invariati in ogni settore (Parterre Gold, Distinti Silver e Curva) e ogni tessera regalerà 5 partite rispetto all’acquisto del singolo biglietto.

Non mancano poi gli sconti per i vecchi abbonati, che risparmieranno il 10%, e per i genitori dei tesserati della Raggisolaris Academy e del Basket 95, che usufruiranno del 30%. Lo stesso sconto ci sarà anche per gli Over 70 e per i ragazzi dai 14 ai 18 anni. Gli abbonati che rinnoveranno la tessera fino a sabato 22 settembre, avranno la prelazione sul posto che occupavano nella stagione 2017/18. Per i primi 20 abbonati, sconto del 15% sull'acquisto della macchinetta del caffè “Raggisolaris” della Rekico, con scorta di 200 capsule. I tifosi possono già abbonarsi o rinnovare, recandosi alla nuova sede in via Nazario Sauro, ricevendo immediatamente la tessera per assistere alle partite. Questi gli orari di apertura: lunedì 9-12.30; 15-18. martedì: 9-12.30; 15-18. mercoledì 9-12.30; 15-18. giovedì 9-12.30; 15-18. venerdì: 9-12.30.

I prezzi della campagna abbonamenti

Parterre Gold (Seggiolini davanti alle panchine). L’abbonamento al Parterre Gold comprende l’accesso al buffet nell’area hospitality durante l’intervallo. Il singolo biglietto Gold non comprende il buffet.

Abbonamento: 150€

Singolo biglietto: 15€;

Ridotto (dai 14 ai 18 anni e Over 70), Genitori Raggisolaris Academy e Basket 95:

Abbonamento: 100€

Singolo biglietto: 10€

Under 14: abbonamento 50€; Singolo biglietto: 5€

Distinti Silver (Tribuna dietro alla panchina dei Raggisolaris).

Abbonamento: 100€

Singolo biglietto: 10€

Ridotto (dai 14 ai 18 anni e Over 70), Genitori Raggisolaris Academy e Basket 95: abbonamento70€; singolo biglietto: 7€

Under 14: Gratis

Curva (Dietro al canestro vicino alla panchina dei Raggisolaris).

Abbonamento: 70€

Singolo biglietto: 7€;

Ridotto (dai 14 ai 18 anni e Over 70), Genitori Raggisolaris Academy e Basket 95:

Abbonamento: 50€; singolo biglietto: 5€

Under 14 anni: Gratis

Biglietto Diamond (parterre Gold + buffet area hospitality)

Intero: 20€; Ridotto (dai 14 ai 18 anni), Genitori Raggisolaris Academy e Over 70: 14€

Under 14: 7€

Rinnovo abbonamento

Parterre Gold

Intero: 135€

Ridotto (dai 14 ai 18 anni e Over 70), Genitori Raggisolaris Academy e Basket 95: 90€

Under 14: 45€

Distinti Silver

Intero: 90€

Ridotto (dai 14 ai 18 anni e Over 70), Genitori Raggisolaris Academy e Basket 95: 63€

Curva

Intero: 50€

Ridotto (dai 14 ai 18 anni e Over 70), Genitori Raggisolaris Academy e Basket 95: 45€