Basket, al via le prevendite per la sfida Ozzano-Rekico Faenza

È iniziata martedì mattina la prevendita per la partita Sinermatic Ozzano-Rekico Faenza in programma sabato 23 marzo alle 20.30 al Pala Art Grafiche Reggiani di Ozzano (viale 2 giugno, Ozzano dell’Emilia). I biglietti per il settore ospiti si potranno acquistare nella sede di via Nazario Sauro 2 nei seguenti orari: martedì, mercoledì e giovedì 9-12.30 e 14-18; Venerdì 9-12.30. Il costo del singolo biglietto è di 10 euro l’intero e 5 il ridotto (12-18).