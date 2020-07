Basket, Alberto Chiumenti prolunga la sua storia con l'OraSì

Il Basket Ravenna ha prolungato il rapporto con Alberto Chiumenti, che vestirà anche per il prossimo anno la canotta dell’OraSì. Il lungo di Schio, nato il 1 luglio 1987, si appresta a giocare la sua quarta stagione a Ravenna negli ultimi cinque anni, nei quali ha collezionato 103 presenze in giallorosso tra campionato e coppe.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Siamo contenti di avere Chiumenti ancora con noi – commenta il presidente Roberto Vianello – Per quello che ha dato a questa società e a questa città si può considerare uno di noi” “Rimanere a Ravenna è stata una scelta di cuore – aggiunge Chiumenti – La società, la città e l’ambiente mi hanno dato tanto a livello umano. Ma anche a livello tecnico so con chi vado a lavorare, in una società seria dove le cose funzionano bene. Spero si possa ripartire con i tifosi, che sanno quanto io sia legato a questa maglia: sono certo che non ci faranno mancare il loro sostegno anche la prossima stagione, facendo sentire ai nuovi giocatori cosa voglia dire giocare a Ravenna”.