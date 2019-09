Basket, amichevole dell'OraSì contro Mantova aperta a tutti i tifosi

Sabato alle 18 al Pala Costa è in programma l’amichevole contro Mantova, prossima avversaria dell’OraSì in campionato. La partita è a porte aperte e a ingresso libero, per tutti i tifosi che vorranno vedere in azione la nuova squadra.

Coach Cancellieri presenta così la partita: “Mantova è una squadra ben assemblata con cui tutti dovranno fare i conti in campionato. I due giocatori americani sono di ottimo livello e anche gli italiani potranno dire la loro. Sarà un buon test per noi, al di là delle rotazioni ridotte, per fare un passo avanti nella ricerca e nello sviluppo di quegli automatismi su cui stiamo lavorando da settimane. L’esperienza della Supercoppa ci ha permesso di focalizzarci su alcuni elementi da migliorare e ha fortificato la voglia di giocare insieme dei ragazzi. Sarà una bella partita di avvicinamento al campionato, da condividere insieme ai nostri tifosi”.