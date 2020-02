Basket, avversaria difficile per l'OraSì al Pala De Andrè

La 23esima giornata (decima di ritorno) del campionato Lnp, che si apre sabato sera con l'anticipo tra Milano e Imola, vedrà domenica sera l'OraSì impegnata al Pala De Andrè contro l'Allianz Pazienza Cestistica San Severo. Palla a due alle ore 18, biglietterie e cancelli aperti dalle ore 17. Gli arbitri saranno Francesco Terranova di Ferrara, Alex D'Amato di Tivoli (RM), Silvia Marziali di Frosinone.

Le parole di coach Massimo Cancellieri alla vigilia: “I nostri avversari esprimono energia e vitalità. Nell’ultimo periodo hanno mostrato una qualità offensiva e difensiva di alto livello, non legate solo alle recenti vittorie ma a come la squadra si esprime sul campo. Hanno delle gerarchie precise, uomini a cui si affidano e con Ogide hanno aggiunto grande versatilità nei lunghi con opzioni sia interne che perimetrali. Per questi motivi ed in questo contesto temporale San Severo risulta una squadra complicata da affrontare. Noi ci avviciniamo alla terza partita della settimana con alcuni problemi che gestiamo quotidianamente. Dovremo fare attenzione su entrambi i lati del campo perché affrontiamo una squadra che ha una precisa identità in tutte e due le fasi, offensiva e difensiva”.