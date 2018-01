Basket, brutta prova dell’Orasì: sconfitta netta a Brescia

Brutta prova dell’Orasì, che perde nettamente a Brescia contro una Agribertocchi Orzinuovi che è brava a restare inizialmente a contatto con gli ospiti e poi, una volta operato il sorpasso in un secondo quarto che lascia Ravenna quasi a secco (18-9), allunga in progressione approfittando della scarsa vena romagnola al tiro ed a rimbalzo. Benissimo Raffa e l’ex Sollazzo da parte lombarda, tra i ravennati da salvare Montano e Grant, che da solo ha preso la metà (14) dei rimbalzi di tutta la squadra.

“Eravamo venuti a Brescia con altre intenzioni, mi spiace per il risultato e per i tifosi che sono venuti a sostenerci - Commenta coach Antimo Martino -. Merito certamente ad Orzinuovi che ha preso fiducia nel corso del match, noi evidentemente non abbiamo invecd interpretato al meglio la gara. C’è stata una prestazione globalmente negativa, abbiamo tirato e segnato sotto le nostre percentuali abituali. Rice ha sbagliato la prima partita del campionato ma non posso certo prendermela con lui, in generale del resto sono stati in tanti a non fare una buona prova. Orzinuovi era in fiducia e noi siamo stati sempre in ritardo a rimbalzo e sui palloni vaganti. E’ un dato di fatto che in questo campionato non ci sono partite scontate quando non si gioca al meglio”.

Cronaca - Partenza discreta dell’OraSì, che con Masciadri in evidenza prende un leggero margine su Orzinuovi (7-11), brava però a tornare a contatto sul finire della prima frazione. Il secondo quarto è molto negativo per Ravenna che non trova la via del canestro, coach Martino cambia alcune pedine ma il risveglio non arriva e con i soli 9 punti realizzati l’OraSì va al riposo lungo sotto di sei lunghezze. Si riparte e con due triple di Montano Ravenna arriva a ridosso dei padroni di casa costringendo Orzinuovi al time-out. I bresciani, però, ripartono di slancio e aumentano progressivamente il vantaggio, tanto che nell’ultimo quarto l’Agribertocchi può controllate tranquillamente la situazione.