Basket, coach Cancellieri ospite del Lions Club Bisanzio

Massimo Cancellieri, head coach dell’OraSì Basket Ravenna, sarà ospite del Lions Club Bisanzio Ravenna venerdì 21 febbraio presso il Circolo dei Forestieri (Via Corrado Ricci 22) per un incontro insieme ai tecnici delle altre squadre cittadine. La serata avrà inizio alle ore 19.30 e saranno presenti, oltre a coach Cancellieri, Marco Bonitta (allenatore Consar Porto Robur Costa), Simone Bendandi (allenatore Conad Olimpia Teodora), Luciano Foschi (allenatore Ravenna Football Club). Il moderatore sarà Giorgio Bottaro, che ha avuto un ruolo dirigenziale in tutte e quattro le realtà. Parteciperanno anche i presidenti, i direttori sportivi e i vice allenatori delle squadre. La serata è aperta a tutti coloro che fossero interessati, fino ad esaurimento posti.