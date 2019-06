Basket, coach 'Lote' saluta l'OraSì dopo quattro stagioni

Si separano dopo quattro belle stagioni le strade del Basket Ravenna e di Alessandro Lotesoriere, che intraprenderà quindi una nuova avventura nella quale sarà accompagnato dai più sinceri auguri e dai migliori auspici della società giallorossa. Nel corso della sua esperienza quadriennale di assistente all'OraSì Basket Ravenna, prima di Antimo Martino e poi di Andrea Mazzon, il coach pugliese ha raggiunto la semifinale dei playoff-promozione nella stagione 2016/2017 e il secondo posto nella Coppa Italia di A2 2017/2018, mentre nell'ultimo campionato ha conquistato l'accesso ai playoff, concretizzando quindi una crescita professionale che risulterà molto utile al giovane allenatore anche nel prosieguo della sua carriera.

"Voglio ringraziare la grande famiglia del basket Ravenna per questi 4 anni assieme - commenta Lotesoriere - Fare una lista dei nomi in queste circostanze è molto complicato; un saluto di cuore e un ringraziamento per la stima che mi ha sempre dimostrato va senza dubbio al presidente Vianello. Ringrazio di cuore anche il dg Trovato che in questo periodo di riprogrammazione mi ha dato fiducia e il tempo per fare una scelta completa, e un saluto speciale a tutte le persone con cui ho condiviso questo percorso: i coach, i ragazzi, i volontari, i Leoni Bizantini e tutti i tifosi di questa splendida realtà sportiva. Auguro al Basket Ravenna il meglio, con il sogno che le nostre strade un giorno possano incontrarsi ancora. Un abbraccio a tutti e, come ho sentito sempre cantare: fino alla fine forza Ravenna!".