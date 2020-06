Basket, come chiedere il rimborso per i biglietti della Coppa Italia Lnp

La società Basket Ravenna rende nota la procedura per i rimborsi dei biglietti della Coppa Italia Lnp. Secondo delibera del consiglio direttivo di Lnp, al momento la manifestazione resta programmata per l’inizio della prossima stagione e l’eventuale riprogrammazione sarà comunicata entro il 31 agosto. Pertanto i biglietti sono da considerarsi ancora validi per l’evento. Coloro che invece intendono usufruire del rimborso potranno farlo recandosi con il tagliando originale nei punti vendita in cui hanno effettuato l’acquisto, a partire da lunedì 8 giugno fino al 31 agosto. La stessa procedura vale per chi ha effettuato l’acquisto online, che potrà fare richiesta sul sito vivaticket.it e compilare l’apposito form. Sia i diritti di prevendita che le eventuali commissioni non sono rimborsabili. Coloro che hanno acquistato i tagliandi presso la sede del Basket Ravenna potranno fare richiesta di rimborso a partire dal 1 luglio 2020, quando gli uffici di viale della Lirica saranno nuovamente aperti al pubblico. Anche in questo caso sarà necessario portare con sé il tagliando originale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.