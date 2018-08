Basket, confermato il "tris d'assi" dello staff sanitario della Rekico

Anche nella prossima stagione lo staff sanitario formato dal dottor Angelo Del Favero, dal preparatore fisico Francesco Marabini e dal fisioterapista Stefano Lega si occuperà dei muscoli e della salute dei giocatori. Un tris d’assi meritatosi la conferma sul campo.

Angelo Del Favero è una delle bandiere dei Raggisolaris. E’ nel club dalla stagione 2011/12, annata in cui arrivò la vittoria del campionato di Promozione e iniziò la scalata verso la serie B. Francesco Marabini è al terzo anno nella società e in poche stagioni è riuscito ad impostare alla perfezione il lavoro atletico e fisico con sedute personalizzate e collettive, permettendo al gruppo di mantenere una condizione ottimale per tutto il campionato e di arrivare fisicamente al top nei playoff. Stefano Lega è al secondo campionato nella Rekico, ma la sua grande esperienza in ambito sportivo gli ha permesso di entrare subito nel cuore dei giocatori, grazie ai suoi massaggi rilassanti e distensivi.

L’affiatatissimo team è già al lavoro in vista del raduno di lunedì 27 agosto e sta organizzando con coach Friso e i suoi vice le strategie migliori per far arrivare la Rekico in perfetta forma a domenica 7 ottobre quando ci sarà l’esordio in campionato in casa di Orzinuovi. I primi test fisici ci saranno invece venerdì 24 e sabato 25 agosto alla palestra Jlab di Marabini a Faenza, struttura in cui la squadra si allenerà anche durante la stagione, alternandosi con il PalaCattani. Ad agosto e a settembre il lavoro atletico sarà sostenuto anche al parco di Punta degli Orti a Faenza.