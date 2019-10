Basket, conto alla rovescia per l'esordio in campionato dell'OraSì

Inizia il conto alla rovescia per l'esordio in campionato dell'OraSì Ravenna, che domenica 6 ottobre alle 19 scenderà in campo nel derby di Romagna all'Unieuro Arena contro Forlì. Chi vorrà attraversare la Ravegnana per seguire e sostenere la squadra di coach Cancellieri e del presidente Vianello nella prima trasferta della stagione, da martedì mattina potrà acquistare in prevendita il biglietto per la partita. I tagliandi per il settore ospiti saranno disponibili, al costo di 17 euro, presso la sede di Viale Della Lirica, 21 negli stessi orari della campagna abbonamenti.