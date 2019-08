Basket, da Forlì a Caserta 6.252 chilometri per l'OraSì in stagione regolare

L'inizio della preparazione della nuova OraSì Ravenna è ormai alle porte: il ritrovo della squadra è fissato per lunedì 19 agosto, primo allenamento martedì 20, quando mancano 50 giorni alla partenza del campionato 2019-20. Il Girone Est è composto da 14 squadre, con 26 partite da giocare tra ottobre e marzo. La casa dei giallorossi è il Pala De Andrè, 3.320 posti, mentre sono 6.252 i chilometri che l'OraSì percorrerà per andare e tornare dalle tredici trasferte di stagione regolare (Forlì la più vicina, Caserta quella più lontana), prima della fase ad orologio (altre sei partite, tre in casa e tre fuori).

Ecco le distanze per ogni gara esterna, in ordine di vicinanza: Pallacanestro Forlì 2.015, PalaGalassi, 5.676 posti (23 Km), Andrea Costa Imola Basket, PalaRuggi, 2.000 posti (47 Km), KLEB Basket Ferrara, Palasport MF Palace, 3.504 posti (73 Km), Stings Mantova, PalaBam, 4.200 posti (185 Km), Poderosa Pallacanestro Montegranaro, PalaSavelli, 4.000 posti (214 Km), Scaligera Basket Verona, PalaOlimpia, 5.200 posti (220 Km), UCC Assigeco Piacenza, PalaBanca, 3.700 posti (225 Km), Pallacanestro Orzinuovi, PalaGeorge, 4.300 posti (254 Km), Roseto Sharks, PalaMaggetti, 4.000 posti (282 Km), Urania Basket Milano, Allianz-Cloud Palalido, 5.420 posti (306 Km), Apu Udine, PalaCarnera, 3.500 posti (306 Km), Cestistica San Severo, Palasport Falcone e Borsellino, 4.000 posti (468 Km), Sporting Club JuveCaserta, PalaMaggiò, 6.387 posti (523 Km).