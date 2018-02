Basket, l'Orasì vince sull'Unieuro Forlì e si aggiudica il derby

Un grande spot per il basket, il derby di Romagna giocato davanti ad un Pala De Andrè stracolmo con oltre 3000 presenti e risolto di misura dall’OraSì (68-67) con una seconda parte di gara di eccezionale intensità difensiva, che ha consentito all’Unieuro solo 20 punti, e con una netta superiorità ai rimbalzi. Non è stata certamente una gara spettacolare, con tanti errori da entrambe le parti, ma agonismo ed emozioni non sono mai mancate fino all’ultimo secondo. Forlì, dopo un eccellente prima metà di gara, si è bloccata e le marcature multiple su Jackson oltre a quella di Montano su Naimy hanno tolto dal vivo della partita i due giocatori trainanti di Valli.

Inizio intenso e ben giocato da entrambe le squadre, con Giachetti che porta avanti l’OraSì (11-8) ma l’Unieuro riprende subito il filo con Naimy (13-18) e un break di 10-2 che costringe coach Martino al time-out. Montano inventa per due volte per Chiumenti che riporta sotto Ravenna che al primo intervallo è sotto di due. Secondo quarto e l’Unieuro sfodera un campionario di triple (arriverà a metà gara con il 63%) per cercare la fuga (26-32) mentre Ravenna si carica di falli (29-39) e Naimy non perdona dalla lunetta. L’OraSì sbaglia un’enormità di tiri da sotto e Forlì traghetta così all’intervallo lungo in doppia cifra di vantaggio (35-46). Dagli spogliatoi esce finalmente la vera OraSì, che in breve rimonta otto punti di svantaggio con una difesa più convincente (50-53) e pareggia dopo 9’ con due liberi di Raschi a quota 56 per sorpassare a breve con Masciadri, che adesso domina (63-59). Sale la tensione e le due squadre faticano a trovare la via del canestro (5-5 nei primi cinque minuti dell’ultimo quarto), la grande difesa dell’OraSì degli ultimi due quarti a questo punto fa la differenza ma un’azione da tre di Diliegro rimette tutto in gioco (68-66) a 41 secondi dalla fine. Ravenna perde palla sulla rimessa poi Naimy fa 1/2 dalla lunetta e sul tiro sbagliato di Giachetti Masciadri e Montano difendono la palla e conquistano la rimessa della vittoria fra il tripudio del De Andrè.

Orasì-Unieuro 68-67 (19-21, 35-46, 58-56)

Orasì Ravenna: Giachetti 16, Rice 10, Chiumenti 4, Grant 13, Sgorbati 4, Montano 5, Masciadri 12, Raschi 2, Esposito, Vitale 2. All. Martino.

Unieuro Forlì: Naimy 14, Fallucca 6, Jackson 13, Severini 13, Diliegro 9, Castelli 9, De Laurentiis, Campori, Bonacini 3, Thiam. All. Valli.

Arbitri: Benis, Marton, Valleriani.

Note. OraSì: tiri da due 24/51, da tre 5/19, liberi 5/6, rimbalzi 45. Unieuro tiri da due 13/33, da tre 9/22, liberi 14/17, rimbalzi 30.