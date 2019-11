Basket, dopo il boccone amaro del derby perso l'OraSì guarda alla prossima gara

Digerito il boccone amaro del derby perso a Imola, l’OraSì Ravenna guarda già alla prossima gara di campionato contro l’Apu Old Wild West Udine, in programma sabato 9 novembre alle 20.30 al Pala De Andrè. I friulani arrivano da due sconfitte, l'ultima in casa contro la Juvecaserta.

La prevendita per il match è attiva, i tagliandi saranno disponibili da martedì presso la sede di Viale della Lirica 21 (da martedì a venerdì dalle 10 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30), presso il negozio Timida in Viale della Lirica 29/31 (da martedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, sabato dalle 9 alle 12.30) e online su Vivaticket (con aggiunta dei diritti di prevendita).