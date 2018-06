Basket, dopo il saluto di Montini Julio Trovato è il nuovo direttore generale

Dopo i saluti a Mario Montini, per tre anni direttore generale del Basket Ravenna, è di martedì l'annuncio dell'affidamento a Julio Trovato dell'incarico di direttore generale della società. Il nuovo dirigente verrà presentato nella Cna di viale Randi giovedì 7 giugno alle 11.30.

Nato a Torino il 9 settembre 1968, Trovato ha conseguito la Laurea in Scienze Motorie all’Università di Torino nel 2003, mentre già nel 1996 aveva ottenuto la qualifica di Allenatore Nazionale Fip. Dal 2013 è stato Consigliere Nazionale della Lega Nazionale Pallacanestro e dal 2008 è membro della Commissione Nazionale Attività Giovanile della Fip. Amministratore Delegato della Pms Torino dal 2003, con la società piemontese ha ottenuto ben quattro promozioni: in C Nazionale nella stagione 2004/2005, in serie B nel 2007/2008, in Dna nel 2009/2010, in Legadue nel 2012/2013. Dalla stagione 2014/2015 è stato Amministratore delegato della Pallacanestro Trapani in Serie A2, raggiungendo i playoff nella stagione 2015-2016. Infine è approdato alla Virtus Bologna.