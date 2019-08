Basket, dopo le visite mediche inizia la preparazione degli atleti dell'OraSì

Il rapporto tra il Basket Ravenna Piero Manetti e Ravenna 33 continua. Per il settimo anno consecutivo, infatti, il polo medico/sanitario di via Bini si occuperà del controllo medico-sanitario dei giocatori dell’OraSì che disputeranno il prossimo campionato di serie A2. Già durante il mese di luglio gli ambulatori del polo medico hanno accolto Luigi Sergio, Marco Venuto e Kaspar Treier per le visite di rito, mentre nei primi giorni di agosto è stata la volta dei giovani Simone Farina, Elia Bravi, Matteo Zanetti e Fadilou Seck. In ultima fase è toccato poi a Mikk Jurkatamm, Marco Venuto, Alberto Chiumenti e agli americani Charles Thomas e Giddy Potts. Le visite mediche sono state ultimate e può dunque iniziare al meglio la preparazione degli atleti in vista della nuova stagione.