Basket, dopo tre stagioni l'OraSì saluta il direttore Mauro Montini

Mauro Montini saluta l'Orasì Piero Manetti e lascia dopo tre anni il suo posto da direttore generale. Il Basket Ravenna, al termine del rapporto di lavoro con Mauro Montini, ringrazia il direttore generale che ha operato per tre stagioni all'interno della società, contribuendone fattivamente alla crescita generale oltre che al raggiungimento di risultati senza precedenti nella storia della pallacanestro ravennate come la semifinale dei playoff-promozione dello scorso campionato e il secondo posto nella Coppa Italia di A2 di pochi mesi fa. Il Basket Ravenna augura a Mauro Montini le migliori fortune per il prosieguo della sua attività dirigenziale.