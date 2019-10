Basket, durante il match dell'OraSì una gara in memoria di Cristian

Domenica durante l’intervallo del match tra Orasì Ravenna e Kleb Basket Ferrara si disputerà una gara di tiro da 3 punti in memoria di Cristian Moschini, il "LeoSì #84" deceduto in un incidente nel 2018. La gara, a 12 partecipanti, è riservata ai ragazzi del settore giovanile del Junior Basket Ravenna. Il vincitore si aggiudicherà una felpa Basket Ravenna marcata Spalding. Per iscriversi bisogna contattare Michela Franchetti su Whatsapp al numero 3463679477 indicando: Nome, Cognome, Squadra e il messaggio “io partecipo alla gara 3pti”. I primi 12 saranno ammessi e Michela darà conferma.

Prima della partita all’ingresso del palazzetto, sarà possibile acquistare la canotta speciale dedicata a Cristian insieme a un braccialetto e l’intero ricavato sarà devoluto alla locanda La Macina, di via Faentina a Fornace Zarattini, gestita dall’Associazione Letizia Onlus. La prevendita dei biglietti per la partita, così come la campagna abbonamenti “Unisciti a noi”, sarà attiva anche sabato mattina dalle 10 alle 12.30.