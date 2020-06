Basket, estrazione delle divise dell’OraSì in diretta Facebook

Si terrà giovedì 18 giugno alle 19 l'estrazione delle divise originali della stagione 2019/20 messe a disposizione degli abbonati al Basket Ravenna che non hanno richiesto il rimborso per le tre partite non disputate comprese nell'abbonamento. Ricordiamo a coloro che non hanno fatto richiesta di voucher, e volessero partecipare all'estrazione, che possono inviare una mail con il loro nome e numero di posto all'indirizzo marketing@basketravenna.it entro le ore 12 di giovedì 18 giugno. In palio le 12 canotte e i 12 pantaloncini indossati dai giocatori dell'OraSì Ravenna che hanno regalato a tutta la città grandi emozioni prima dello stop.

Viste le normative vigenti in materia di contenimento del virus Covid-19 non sarà possibile svolgere l'evento in presenza del pubblico, per cui l'estrazione verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Basket Ravenna e riproposta in "differita" sul canale Youtube della società. Ad estrarre i nomi sarà Alberto Chiumenti, giocatore dell'OraSì. Le divise verranno poi consegnate ai vincitori a partire dal mese di luglio, quando gli uffici di Viale della Lirica riapriranno al pubblico.