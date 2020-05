Basket Faenza, i magnifici cinque: ecco il quintetto "All Time" scelto dai tifosi

Mattia Venucci, Luigi Boero, Andrea Castellari, Riccardo Iattoni e Jacopo Silimbani. Ecco i magnifici cinque che compongono il "Quintetto All Time" dei Raggisolaris, giocatori votati dai tifosi in un contest tenutosi su Facebook dall’8 al 22 maggio che ha raccolto enorme successo. Curiosità: Boero, Castellari, Iattoni e Silimbani sono stati compagni di squadra nel 2015/16, prima stagione in B dei Raggisolaris.

Un riconoscimento importante lo ha conquistato anche il pivot Vyacheslav Zytharyuk guadagnatosi il titolo di sesto uomo, risultando il secondo classificato con il maggior numero di voti ottenuti. Erano 35 (7 per ruolo) gli atleti in lizza per i cinque posti del quintetto, scelti tra tutti coloro che hanno vestito la maglia faentina dal 2006 al 2020 contribuendo a portare la società dalla Prima Divisione alla serie B. Il sondaggio si è concluso alla vigilia del quinto anniversario della promozione in serie B dei Raggisolaris, conquistata al PalaCattani il 24 maggio 2015.

Le clasifiche del contest

Classifica finale

Playmaker: Mattia Venucci

Guardia: Luigi Boero

Ala piccola: Andrea Castellari

Ala grande: Riccardo Iattoni

Pivot: Jacopo Silimbani

Sesto uomo: Vyacheslav Zytharyuk (pivot)

Classifica singoli ruoli

Playmaker: 1) Mattia Venucci 2) Lorenzo Benedetti 3) Stefano Vespignani

Altri giocatori in gara: Giovanni Bruni, Samuel Dal Fiume, Fabio Fabbri e Pierfrancesco Giovannini

Guardie: 1) Luigi Boero 2) Carlo Fumagalli 3) Marco Perin

Altri giocatori in gara: Alessio Donadoni, Luca Fabbri, Giovanni Penserini e Cristian Vidoni

Ali piccole: 1) Andrea Castellari, 2) Marco Petrucci 3) Simon Anumba

Altri giocatori in gara: Simone Aromando, Emanuele Pini, Stefano Squarzoni e Federico Zambrini

Ali grandi: 1) Riccardo Iattoni 2) Gioacchino Chiappelli 3) Daniele Casadei – Giorgio Sgobba

Altri giocatori in gara: Nicola Morsiani, Matteo Piani e Nicola Presicce

Pivot: 1) Jacopo Silimbani 2) Vyacheslav Zytharyuk 3) Wolmer Ragazzini

Altri giocatori in gara: Nicola Bettoli, Gianmarco Sangiorgi, Paulo Santo ed Edoardo Tiberti

Sesto uomo: 1) Vyacheslav Zytharyuk 2) Marco Petrucci 3) Gioacchino Chiappelli 4) Carlo Fumagalli 5) Lorenzo Benedetti