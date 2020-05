Basket femminile, cinquant’anni fa la serie A

Era il 24 maggio 1970 quando la squadra del Club Atletico Faenza pallacanestro femminile, guidata dal bolognese Ernesto Miccoli, tornava dopo 4 anni in serie A superando 48-45 la formazione dell’Elettrocondutture Milano. Ecco la squadra vincente, da sinistra nella foto, in alto: Venturi, Piancastelli, Gentilini, Artoni (capitana), Silimbani; in basso: Foschini, Dal Prato, Reggi, avvocato Marabini (presidente), Albonetti, Leopardi.

