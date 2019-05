Basket femminile, l'istituto comprensivo Europa Faenza vice campione nazionale

Strepitoso risultato della squadra di pallacanestro femminile dell’Istituto Comprensivo Europa che si è classificata seconda alla fase nazionale dei Campionati Studenteschi 2019. La manifestazione si è svolta a Massa in Toscana nell’ambito della Festa Nazionale dello Sport Scolastico che coinvolgeva altre sei discipline. A rappresentare la regione Emilia-Romagna erano presenti le quattro alunne della scuola media faentina: Giada Alpi, Francesca Burbassi, Marta Fracasso e Cecilia Giorgi accompagnate dall’insegnante Vito Sami.

Le 4 ragazze, che si erano aggiudicate il diritto alla partecipazione dopo essersi laureate campionesse provinciali in marzo a Ravenna e poi regionali a inizio maggio a Cesenatico, sono approdate in finale vincendo il loro girone eliminatorio davanti a Marche, Umbria, Molise e Campania, poi superando nei quarti di finale la delegazione della Toscana e in semifinale il Friuli Venezia Giulia. Nella combattutissima finale hanno affrontato la rappresentativa del Piemonte che ha avuto la meglio e si è meritatamente aggiudicata il titolo nazionale.